Психогенетик Калинский объяснил, что склонность к нарциссизму может передаваться по наследству

Психогенетик, доктор психологических наук Дмитрий Калинский в беседе с «Авторадио» объяснил, что склонность к нарциссизму может быть заложена в генах и передаваться по наследству.

«Уже давно наукой доказано, что в первые три недели с момента оплодотворения яйцеклетки в нее закладывается матрица программы трех-пяти поколений», — отметил эксперт.

По словам Дмитрия Калинского, человек с наследственным нарциссизмом реагирует на критику жестким гневом и обесцениванием, вплоть до разрыва отношений. Такой человек не способен на эмпатию и идет к достижению цели ради подтверждения собственной значимости.

В то же время человек со здоровым нарциссизмом адекватно реагирует на критику и готов ее перерабатывать. Ученые отмечают, что с возрастом нарциссические черты могут заметно смягчаться, особенно ближе к сорока годам.