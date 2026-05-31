Психиатры описали портрет женщины-преступницы с психическими нарушениями

На 18-м съезде психиатров России, прошедшем в Санкт-Петербурге, обнародовали данные о возрасте женщин, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Средний возраст таких лиц составляет от 30 до 49 лет, сообщил сайт MK.RU .

Главврач Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Рустем Хамитов представил результаты анализа криминальной агрессии женщин. Он отметил, что только 10% из них имели работу до совершения преступления, остальные не были трудоустроены и зачастую не имели средств к существованию. Они зависели от родителей или сожителей, жили на детские пособия или пенсию по инвалидности.

По словам ученых, ревность редко становится причиной преступления, совершенного психически нездоровой женщиной. В большинстве случаев агрессия проявляется в бытовых ситуациях и носит непреднамеренный характер.

Часто пациентки оказываются под влиянием социально неблагополучных сожителей и совершают преступления совместно с ними, включая грабежи и убийства. Некоторые из них даже вступают в банды и участвуют в групповых тяжких преступлениях. Также было выявлено, что женщины с психическими расстройствами испытывают слуховые обманы восприятия и бредовые идеи, часто имеющие эротический характер.