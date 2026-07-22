Психиатр Сердюк рассказал, что качественны отдых и новые навыки помогут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Свердловской области Олег Сердюк в интервью «ФедералПресс» заявил, что постоянный качественный отдых и новые навыки могут защитить мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона.

По словам эксперта, людям в возрасте 50–70 лет полезны новые впечатления и перезагрузка нервной системы — например, получение второго образования или смена профессии. Врач предостерегает от думскроллинга и подчеркивает, что из-за социальных сетей может появиться тревожность, нарушение сна и астения.

Также в обсуждении принял участие главный внештатный специалист-невролог минздрава Свердловской области Андрей Смолкин. Он отметил, что ежегодно врачи регистрируют около 11 тысяч пациентов с экстрапирамидальными нарушениями, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Эти заболевания чаще всего встречаются у пациентов в возрасте 70 лет и старше.