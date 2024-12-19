Просветительский проект «Как по маслу» запустили в интернете

Просветительский проект «Как по маслу», рассчитанный на широкую аудиторию, появился в интернете. Благодаря ему читатели смогут узнать о синтетических моторных маслах, современных технологиях их производства и уникальных свойствах.

Посетители сайта попадают на виртуальную экскурсию по производственной площадке. Им демонстрируют полный цикл создания масел — от доставки сырья на предприятие до фасовки готовой продукции. Проект объединяет яркий визуальный ряд, креативная анимация и научно-популярный стиль повествования.

Гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал, что на предприятиях компании сочетаются передовые технологии и эффективные бизнес-решения.

«Сочетание этих факторов с высокопрофессиональной командой сотрудников позволяет нам охватывать все сегменты российской экономики, быть лидером на рынке смазочных материалов и покорять новые вершины», — добавил он.

Доктор технических наук Владимир Капустин назвал такие проекты важным элементом системы школьного и дошкольного образования. По его словам, рабочими могут быть только актуальные инструменты.