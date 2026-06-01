Профессор Волкова отметила, что жир в молоке помогает усваивать витамины A, D и E

Молоко состоит из воды на 88%, а оставшиеся 12% составляют сухие вещества: жиры, белки, углеводы, минералы и витамины. Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политехнического университета Лариса Волкова отметила, что казеин, придающий молоку белый цвет, служит источником аминокислот и способствует длительному чувству сытости из-за медленного переваривания. Об этом написала «Свободная пресса» .

Жир в молоке обеспечивает энергией и помогает усваивать витамины A, D и E.

«Молочный сахар лактоза служит энергией для мозга и кишечника, а также помогает усваивать кальций, который вместе с фосфором составляет основу костной ткани и зубов», — пояснила Волкова.

Также эксперты подчеркнули, что молоко является природным источником уникальных D-аминокислот, которые играют важную роль в работе рецепторов мозга, отвечающих за память, обучение и гормональную настройку.