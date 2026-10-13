Профессор Винокуров оценил научный и туристический потенциал Крыма

Крым обладает огромным научным потенциалом благодаря памятникам различных исторических эпох. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил директор Центра археологических исследований Николай Винокуров.

По словам профессора кафедры истории древнего мира и средних веков Московского педагогического университета, полуостров представляет собой уникальное пространство со следами деятельности множества цивилизаций. Под землей сохраняется большое количество скрытых свидетельств древних культур и неизведанных артефактов.

Винокуров также подчеркнул, что богатое историческое наследие региона создает масштабные перспективы для развития познавательного туризма.