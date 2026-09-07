Биолог Удавлиев предупредил, что у многих съедобных грибов есть опасные ядовитые двойники

Доктор биологических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об ошибках при сборе грибов и предупредил о невозможности стопроцентной визуальной проверки их безопасности.

Эксперт призвал отказаться от народных методов определения яда — потемневшего лука, серебряной ложки или отсутствия запаха. По его словам, ядовитые грибы могут выглядеть привлекательно, быть червивыми и не иметь специфического аромата, отметил URA.RU.

Профессор подчеркнул, что определять незнакомый экземпляр только по фото из интернета или одному внешнему признаку опасно. Внешний вид плодового тела меняется в зависимости от возраста и условий среды, а у многих съедобных видов есть токсичные двойники.

Особое внимание ученый советует уделять пластинчатым грибам и тщательно осматривать основание ножки, где часто скрываются признаки опасных видов. Кроме того, любые лесные дары категорически нельзя употреблять в сыром виде. Главный принцип сбора, отметил биолог, — не брать экземпляры, вызывающие малейшие сомнения.