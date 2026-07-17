Профессор Шихов связал аномальную погоду в Свердловской области с особенностями атмосферной циркуляции

Летом 2026 года в Свердловской области зафиксировали рекордную грозовую активность. Привела к этому особенность атмосферной циркуляции: над регионом преобладали циклоны, и на территорию постоянно поступал теплый и влажный воздух. Профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов рассказал РИА «Новости» , с чем связано большое количество гроз.

«Связано это с особенностями атмосферной циркуляции: постоянные затоки теплого и влажного воздуха, господство циклонов. Высокая влажность также способствует возникновению смерчей», — цитирует профессора сайт URA.RU.

Одним из самых разрушительных стал удар стихии в Свердловской области 22 июня. Мощный смерч обрушился на Кушву. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены. В городе ввели режим ЧС.

Анализ спутниковых снимков позволил выявить в этом районе еще несколько ранее неизвестных смерчей. Общая площадь поваленного леса превысила 1,5 тысячи гектаров.