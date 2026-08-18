Профессор РАН Алексеева указала на рост аутоиммунных заболеваний после COVID-19

Главный детский ревматолог Минздрава России и профессор РАН Екатерина Алексеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что после пандемии COVID-19 увеличилось количество случаев аутоиммунных заболеваний.

По ее словам, это связано с тем, что белковые структуры вируса похожи на структуры человеческого организма. В результате антитела, вырабатываемые в ответ на инфекцию, могут ошибочно атаковать собственные клетки организма.

«После COVID-19 подняли голову аутоиммунные болезни. Есть такое понятие, как молекулярная мимикрия. Это когда белковые структуры вируса похожи на белковые структуры человека. И поэтому антитела, которые формируются к COVID-19, по сути, являются перекрестными, то есть они воспринимают свое как чужое», — объяснила эксперт.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о других последствиях пандемии для здоровья человека, включая нарушение сердечного ритма и приобретенные пороки сердца.