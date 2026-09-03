Профессор Пырегов развеял популярные мифы об анестезии

Профессор и доктор медицинских наук Алексей Пырегов, заместитель директора по анестезиологии и реаниматологии МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского, развеял некоторые страхи, связанные с анестезией. В беседе с KP.RU доктор ответил на популярные вопросы о наркозе и его последствиях.

Одним из главных опасений пациентов является возможность проснуться во время операции. Профессор объяснил, что благодаря современным методам нейромониторинга вероятность такого развития событий исключена.

Также Пырегов опроверг миф о том, что под наркозом можно выболтать секреты. Он подчеркнул, что в начальной стадии анестезии у человека может наблюдаться повышенная говорливость, но выстраивать логику высказываний в этот период невозможно.

Распространено заблуждение, что каждый наркоз отнимает пять лет жизни. Профессор утверждает, что это не так. Напротив, анестезия защищает организм от стресса, связанного с операцией.

Существует страх перед эпидуральной анестезией из-за риска паралича. Однако Пырегов объяснил, что уровень пункции у беременных строго регламентирован и обязательно учитываются противопоказания, особенно прием антикоагулянтов.

Также профессор развеял мифы о татуировках как препятствии для анестезии и о необходимости голодания перед операцией. Он подчеркнул, что все особенности здоровья и прием препаратов, включая БАДы, должны быть обязательно сообщены анестезиологу.