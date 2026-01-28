Профессор Пермского медицинского университета Малютина скончалась после тяжелой болезни

В Перми во вторник, 27 января, ушла из жизни заслуженный врач России Наталья Малютина. Более 30 лет она возглавляла кафедру Пермского государственного медицинского университета. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на некролог в Телеграм-канале вуза.
«27 января 2026 года ушла из жизни Наталья Николаевна Малютина — профессор ПГМУ, заслуженный врач Российской Федерации. Она была человеком, чье имя для многих поколений связано с медициной труда, наукой и университетом», — говорится в сообщении.
