Профессор Пермского медицинского университета Малютина скончалась после тяжелой болезни

В Перми во вторник, 27 января, ушла из жизни заслуженный врач России Наталья Малютина. Более 30 лет она возглавляла кафедру Пермского государственного медицинского университета. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на некролог в Телеграм-канале вуза.