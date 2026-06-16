Профессор МГУ Медведев отметил положительные результаты использования растительных альтернатив мясу

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова и научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев рассказал Общественной Службе Новостей о растительных альтернативах мясу.

По словам эксперта, такие альтернативы могут содержать меньше калорий, насыщенных жиров и холестерина, но могут уступать по содержанию белка, железа, цинка и витамина B12. Долгосрочные эффекты их употребления пока недостаточно изучены, однако краткосрочные исследования показывают положительные результаты для здоровья взрослых.

Переход на растительные белки также может снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшив потребление воды, земли и выбросы парниковых газов. Однако масштаб этих преимуществ зависит от технологий производства и источников сырья.