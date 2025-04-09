Профессор МГУ Каменский положительно оценил сообщения о «воскрешении» лютоволка

Ученые из компании Colossal Biosciences заявили, что им удалось воскресить вымершее животное — лютоволка, обитавшего в Северной Америке более 12 тысяч лет назад. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Петр Каменский рассказал KP.RU , какие перспективы открывает воскрешение лютоволка для биотехнологий.

«Коллеги разработали технологию, которая позволит наделять животных любыми полезными признаками», — объяснил эксперт.

По его словам, это достижение устанавливает важный принцип в биотехнологии: возможность целенаправленного изменения свойств организмов. При этом профессор подчеркнул, что к результатам стоит относиться с осторожностью до их публикации в научных журналах.

Каменский также отметил практическую значимость исследования: «Это шаг на пути к созданию животных с нужными человеку свойствами». Он привел пример выведения морозоустойчивых коров, которые могли бы давать много молока в условиях Заполярья. Теперь остается дождаться, пока волчата подрастут, чтобы проверить, произошли ли ожидаемые изменения.