Профессор МГУ Каменский положительно оценил сообщения о «воскрешении» лютоволка
Ученые из компании Colossal Biosciences заявили, что им удалось воскресить вымершее животное — лютоволка, обитавшего в Северной Америке более 12 тысяч лет назад. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Петр Каменский рассказал KP.RU, какие перспективы открывает воскрешение лютоволка для биотехнологий.
«Коллеги разработали технологию, которая позволит наделять животных любыми полезными признаками», — объяснил эксперт.
По его словам, это достижение устанавливает важный принцип в биотехнологии: возможность целенаправленного изменения свойств организмов. При этом профессор подчеркнул, что к результатам стоит относиться с осторожностью до их публикации в научных журналах.
Каменский также отметил практическую значимость исследования: «Это шаг на пути к созданию животных с нужными человеку свойствами». Он привел пример выведения морозоустойчивых коров, которые могли бы давать много молока в условиях Заполярья. Теперь остается дождаться, пока волчата подрастут, чтобы проверить, произошли ли ожидаемые изменения.