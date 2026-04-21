Профессор МГУ Апт раскритиковал заявления об «устойчивости» младенцев к антибиотикам

Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Александр Апт заявил в беседе с ИА НСН , что информация о получении людьми генов сопротивления к антибиотикам нуждается в дополнительной проверке, так как это невозможно на клеточном уровне.

Группа ученых из Университета Аристотеля в Салониках сообщила на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней в Мюнхене, что у новорожденных детей уже в первые часы жизни могут обнаруживаться гены, связанные с устойчивостью к антибиотикам.

«Человек к антибиотикам неустойчив. Устойчивы к ним возбудители заболевания. У млекопитающих нет таких генов в отличие от бактерий», — отметил специалист.

По его словам, перенос генов у людей — это крайне редкое эволюционное событие, поскольку клетки человека имеют ядро, окруженное оболочкой. Эксперт назвал подобные выводы противоестественными.