Профессор МГУ Аграновский подчеркнул, что переносчики вируса Нипах в России отсутствуют

Па территории России нет летучих мышей, которые могут переносить вирус Нипах. Об этом сообщил RT профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

Ученый заявил, что данный вирус характерен для определенных территорий и не представляет угрозы для России из-за отсутствия необходимых условий для распространения.

«Определенные летучие мыши, чтоб там жили. Крыланы, летучие лисицы и т.д. У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения», — привел слова вирусолога сайт kp.ru.

Профессор также отметил, что российским службам необходимо продолжать мониторинг потенциальных опасностей.