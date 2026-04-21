Профессор Корякин рассказал о новых научных данных, известных о болезни Альцгеймера

Исследования последних лет показали, что болезнь Альцгеймера не является единым заболеванием, а представляет собой несколько различных патологических процессов с разными механизмами развития. Об этом написал aif.ru .

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин рассказал о новых научных данных и перспективах лечения. По его словам, в 2025–2026 годах были опубликованы две научные работы, которые разделили болезнь Альцгеймера на два принципиально разных типа по механизму возникновения, сообщил KP.RU.

Первый тип связан с генетикой и фактически может считаться наследственной формой заболевания. Речь идет о носителях двух копий гена APOE4, у которых риск развития болезни крайне высок и симптомы могут появляться значительно раньше — уже в 55–65 лет.

Второй тип болезни относится к возрастной форме. Новые данные показывают, что ключевую роль могут играть сбои внутриклеточного транспорта в нейронах, из-за которых белки накапливаются и запускают разрушительные процессы.