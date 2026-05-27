Профессор Корякин рассказал, что стресс мешает мозгу строить логические цепочки

Доктор медицинских наук и профессор Михаил Корякин рассказал aif.ru , что в моменты паники и тревожности человеку бывает сложно использовать предыдущий опыт и выстраивать логические связи.

Он объяснил, что важную роль в этих процессах играет гиппокамп — часть мозга, которая отвечает за сохранение воспоминаний, сопоставление новой информации с тем, что было ранее, и создание новых знаний. В ситуациях острого стресса человек может растеряться, например, на экзамене или во время конфликта. Может снизиться способность мозга быстро связывать уже известную информацию с новыми обстоятельствами, из-за чего реакция на неожиданные вопросы становится замедленной, добавил «Ридус».

Когда стресс кратковременный, гиппокамп способен восстановить свои функции, как только напряжение спадет. Однако при продолжительной тревоге высокий уровень кортизола может ослабить связи между нейронами и негативно повлиять на память. По словам профессора, понимание этого механизма помогает вовремя успокоиться и восстановить способность мыслить более ясно.