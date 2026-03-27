Профессор Корякин отметил, что анализы крови не могут заменить гастроскопию для диагностики рака или язвы желудка

Гастроскопия считается основным методом диагностики заболеваний желудка, поскольку позволяет выявлять ранние стадии рака, язвы и эрозии, а также проводить биопсию и лечение при необходимости. Кроме того, исследование дает информацию о состоянии пищевода и двенадцатиперстной кишки, привели слова врача «Известия».

Альтернативой может служить гастропанель — анализ крови, который оценивает функцию желудка по уровню пепсиногенов, гастрина-17 и антител к Helicobacter pylori. Гастропанель помогает выявить группы риска и в ряде случаев отложить гастроскопию, но полностью заменить ее не может.

Анализ крови не выявляет рак, язвы и эрозии, не позволяет взять биопсию и оценить изменения тканей, отметил сайт kp.ru. При тревожных симптомах, таких как боли, анемия, потеря веса или нарушение глотания, требуется именно гастроскопия. Выбор метода обследования должен делать врач с учетом симптомов и факторов риска, заключил Корякин.