Профессор Юрасов: кварцевые лампы могут вызвать повреждения кожи и глаз

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в беседе с RT рассказал об опасности, которую представляют собой кварцевые лампы. Речь идет об их при неправильной эксплуатации.
Как пояснил эксперт, они могут вызвать повреждения кожи и глаз, а также увеличить риск развития рака кожи.
Принцип работы кварцевой лампы основан на генерации ультрафиолетового излучения, которое уничтожает бактерии, вирусы и другие микроорганизмы путем разрушения их ДНК. Это полезно для дезинфекции помещений. Однако, если не следовать правилам использования прибора, можно получить ожоги, аналогичные солнечным, добавил Юрасов.
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