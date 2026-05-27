Профессор Гильденков рассказал, что осы могут массово нападать на людей при угрозе потомству

Заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», профессор, доктор биологических наук Михаил Гильденков рассказал РИА «Новости», что бумажные настоящие осы из дикой природы могут массово нападать на людей, если чувствуют угрозу своему потомству.
По словам профессора, осы собираются в колонии и атакуют группами, чтобы защитить свои гнезда и личинок. При опасности они жалят и выделяют феромоны, служащие сигналом для организации коллективной обороны, отметил «Ридус».
Также биолог добавил, что жало есть только у самок ос, и оно представляет собой видоизмененный яйцеклад.
