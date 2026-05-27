Профессор Гильденков рассказал, что осы могут массово нападать на людей при угрозе потомству

Заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», профессор, доктор биологических наук Михаил Гильденков рассказал РИА «Новости» , что бумажные настоящие осы из дикой природы могут массово нападать на людей, если чувствуют угрозу своему потомству.

По словам профессора, осы собираются в колонии и атакуют группами, чтобы защитить свои гнезда и личинок. При опасности они жалят и выделяют феромоны, служащие сигналом для организации коллективной обороны, отметил «Ридус».

Также биолог добавил, что жало есть только у самок ос, и оно представляет собой видоизмененный яйцеклад.