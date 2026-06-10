Профессор Гильденков призвал не трогать божьих коровок из-за того, что они выделяют ядовитую жидкость при опасности

Доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков в интервью РИА Новости рассказал, что божьи коровки могут представлять опасность для человека.

По словам ученого, эти насекомые в случае опасности выделяют ядовитую жидкость — гемолимфу.

«Божьи коровки в случае опасности выделяют через сочленения ног ядовитую оранжевую жидкость — гемолимфу. По сути, это аналог крови у насекомых, она содержит токсичное горькое вещество кантаридин», — привел слова профессора сайт URA.RU.

Гильденков подчеркнул, что, хотя концентрация яда у божьих коровок не особенно опасна для человека, вещество может вызвать раздражение при контакте с нежной кожей и стать причиной аллергической реакции. Кроме того, при раздавливании насекомого на одежде могут остаться трудновыводимые пятна.