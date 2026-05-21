Профессор Чутко рассказал, что СДВГ у взрослых лечится с помощью психотерапии и медикаментов

Доктор медицинских наук, профессор Леонид Чутко рассказал KP.RU , как правильно диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых и как справиться с его проявлениями.

Эксперт отметил, что СДВГ часто путают с другими состояниями, такими как тревожные расстройства или просто лень. По словам профессора, что в России нет отдельных клинических рекомендаций по диагностике и лечению СДВГ, поэтому врачи руководствуются международными критериями, в частности, диагностическими критериями Международной классификации болезней.

Основной метод диагностики СДВГ — специальные опросники. Психолог не может поставить диагноз СДВГ, это могут сделать только врач-психотерапевт, психиатр либо невролог. В специализированных медицинских центрах могут предложить дополнительную диагностику, например, ЭЭГ или нейропсихологические тесты.

Чутко заявил, что негативно относится к онлайн-тестам для самодиагностики СДВГ, так как исследования показывают, что среди результатов таких тестов очень высока доля ошибочных.

Лечение СДВГ у взрослых включает лекарственную терапию и психотерапию. В России применяются симптоматические лекарственные средства, направленные на смягчение проявлений болезни у конкретного пациента. Также эффективна когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает пациенту понять свои сильные и слабые стороны.

Профессор подчеркнул, что СДВГ — это не инвалидность, и с грамотной помощью проявления синдрома можно заметно облегчить.