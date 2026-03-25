Профессор Белоцкий отметил, что транспортировка антиматерии дает новые возможности для науки

Европейские ученые совершили прорыв в области физики элементарных частиц — они впервые в истории успешно перевезли контейнер с антиматерией. Это вещество, считающееся самым дорогим и нестабильным во Вселенной, имеет свойства, практически идентичные обычной материи, но его частицы обладают противоположным зарядом, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Антиматерия служит косвенным подтверждением теории «Большого взрыва», однако ее количество радикально отличается от количества обычной материи, и ученые по всему миру десятилетиями пытаются понять причины этого явления.

«Для науки важно искать отличия между материей и антиматерией. 50 лет назад научное сообщество считало, что отличий между ними нет, но потом был сделан целый ряд открытий, доказавших обратное», — рассказал профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Константин Михайлович Белоцкий.

В природе антиматерия практически не встречается. Ее производят и хранят только в Европейском центре ядерных исследований. Античастицы нельзя извлекать из экспериментальной установки, иначе они станут непригодными для исследования. Успешный эксперимент с транспортировкой показал, что антиматерию можно безопасно перевозить в другие лаборатории.