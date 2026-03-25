Профессор Белоцкий отметил, что транспортировка антиматерии дает новые возможности для науки
Европейские ученые совершили прорыв в области физики элементарных частиц — они впервые в истории успешно перевезли контейнер с антиматерией. Это вещество, считающееся самым дорогим и нестабильным во Вселенной, имеет свойства, практически идентичные обычной материи, но его частицы обладают противоположным зарядом, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Антиматерия служит косвенным подтверждением теории «Большого взрыва», однако ее количество радикально отличается от количества обычной материи, и ученые по всему миру десятилетиями пытаются понять причины этого явления.
«Для науки важно искать отличия между материей и антиматерией. 50 лет назад научное сообщество считало, что отличий между ними нет, но потом был сделан целый ряд открытий, доказавших обратное», — рассказал профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Константин Михайлович Белоцкий.
В природе антиматерия практически не встречается. Ее производят и хранят только в Европейском центре ядерных исследований. Античастицы нельзя извлекать из экспериментальной установки, иначе они станут непригодными для исследования. Успешный эксперимент с транспортировкой показал, что антиматерию можно безопасно перевозить в другие лаборатории.