Президент РАН Красников заявил, что следующая лунная миссия России состоится в 2028 году

Следующая российская лунная экспедиция запланирована на 2028 год, когда на орбиту спутника отправится автоматический аппарат «Луна-26». Такое заявление сделал президент Российской академии наук Геннадий Красников, сообщил MIR24.TV .

По словам ученого, главной задачей «Луны-26» станет разведка будущих площадок посадки. Впоследствии еще два аппарата посетят южный и северный полюсы Луны в 2029 и 2030 годах соответственно. Примерно через три-четыре года к ним присоединится миссия «Луна-28», предназначенная для доставки образцов лунного грунта на Землю. Параллельно будет запущен спутник «Луна-29».

Как пояснил Красников, в 2035–2036 годах к спутнику отправится «Луна-30» с большим луноходом для долговременных научных исследований.