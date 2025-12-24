Презентация монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии» прошла в Казани

Презентация научной работы под названием «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке» прошла в Казани 23 декабря. Подробности сообщило РИАМО .

Монография была подготовлена коллективом авторов, состоящим из представителей философского клуба «Цивилизационное будущее России», консультационно-аналитической фирмы «Аксон», Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и ряда других учебных учреждений.

Среди гостей мероприятия присутствовали известные общественные деятели и ученые: депутат Ринат Фазылов, член Общественной палаты Татарстана Дмитрий Шиллер, кандидат юридических наук, первый проректор КИУ Игорь Бикеев и другие.

Издание представляет собой всесторонний анализ основных положений пантюркистской идеологии, лежащей в основе современной внешней политики Турции. Исследование выявляет риски, возникающие вследствие распространения влияния пантюркистских концепций, рассматривая возможные последствия для российского государства как на международном уровне, так и внутри страны.

Авторы отметили необходимость учитывать расширение турецкого присутствия в бывших советских республиках, чтобы сохранить традиционные социально-экономические отношения с регионом.