Преподаватель Абрамова объяснила, что заикание у взрослых обычно связано с поражениями структур мозга

Острый стресс или сильный испуг запускают заикание у ребенка лишь при сопутствующих факторах. Об этом сайт URA.RU уведомила преподаватель кафедры специальной психологии ШГПУ Светлана Абрамова.

Эксперт объяснила, что дефект речи обычно дает о себе знать в период с двух до пяти лет, причем у мальчиков он фиксируется в три-четыре раза чаще, чем у девочек. К истокам патологии относятся генетическая предрасположенность, специфика работы нервной системы и психоэмоциональное напряжение.

Хотя дефект иногда исчезает без вмешательства, затягивать с визитом к детскому неврологу и логопеду нельзя. Для коррекции важно стабилизировать режим сна и минимизировать стрессовые ситуации. Во взрослом возрасте заикание встречается значительно реже и обычно вызвано поражениями структур мозга, например после инсульта.