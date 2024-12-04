Pravda-nn.ru: российские ученые предложили способ защиты коров от стресса, используя анализ крови

Сотрудники Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского предложили способ защиты коров от стресса, используя анализ крови животных. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Ученые рассказали, что исследование заряда эритроцитов позволяет оценить общее состояние животного. Так, на базе ведущих нижегородских сельхозпроизводителей специалисты наблюдали за изменениями этого показателя у животных в разном стрессовом состоянии. Таким образом они рассчитали коэффициент для оценки функциональных резервов организма коровы.

«Животным с низким коэффициентом проводили терапию с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения», — рассказала один из авторов исследования Анна Дерюгина.

Она пояснила, что лазерное воздействие помогает животным быстрее восстанавливаться после стресса, а также наращивать продуктивность и качество молока.