Pravda-nn.ru: российские ученые предложили способ защиты коров от стресса, используя анализ крови
Сотрудники Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского предложили способ защиты коров от стресса, используя анализ крови животных. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
Ученые рассказали, что исследование заряда эритроцитов позволяет оценить общее состояние животного. Так, на базе ведущих нижегородских сельхозпроизводителей специалисты наблюдали за изменениями этого показателя у животных в разном стрессовом состоянии. Таким образом они рассчитали коэффициент для оценки функциональных резервов организма коровы.
«Животным с низким коэффициентом проводили терапию с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения», — рассказала один из авторов исследования Анна Дерюгина.
Она пояснила, что лазерное воздействие помогает животным быстрее восстанавливаться после стресса, а также наращивать продуктивность и качество молока.