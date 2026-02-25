Popular Science: дрожь у мелких собак может быть связана с особенностями их терморегуляции

Маленькие породы собак, такие как чихуахуа, часто дрожат, и ветеринары указывают на несколько причин этого явления. Как сообщил журнал Popular Science , холод — лишь одна из возможных причин.

По мнению специалиста по поведению животных Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета Карло Сиракузы, дрожь у мелких собак может быть связана с особенностями их терморегуляции. Из-за высокого соотношения площади поверхности к массе тела маленькие собаки теряют тепло быстрее и нуждаются в большем количестве энергии для его компенсации, написали «Известия».

Профессор биологии Абердинского университета Джон Спикман отмечает, что мелкие собаки расходуют примерно на 60% больше энергии на один грамм ткани тела по сравнению с крупными породами. «Большой собаке не нужно начинать дрожать, пока не станет очень холодно, тогда как маленькой собаке приходится дрожать гораздо раньше», — поясняет специалист.

Также отмечается, что температура, комфортная для человека, может быть низкой для мелкой породы. По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, для карликовых пород температура не должна опускаться ниже +10 градусов.

Если дрожь не проходит после согревания, причина может быть иной. По словам Сиракузы, это могут быть неврологические проблемы, побочные эффекты лекарств или синдром «идиопатического генерализованного тремора», который чаще встречается у мальтийских болонок и вест-хайленд-уайт-терьеров. Еще одной причиной может быть стресс, поскольку маленьких собак чаще берут на руки и игнорируют их сигналы тревоги.

В случае продолжительной дрожи специалисты советуют обратиться к ветеринару.