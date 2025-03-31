Полярник Поважный заявил об усложнении ледовой обстановки в российской Арктике
Руководитель лаборатории имени О. Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Поважный рассказал «Известиям» о результатах моделирования, связанного с ледовой обстановкой в российской Арктике.
По словам ученого, ситуация станет сложнее из-за нового ледового режима. В северных морях уменьшается объем многолетних льдов, тогда как скорость появления молодого льда повышается, пояснил эксперт.
«Прежние многолетние ледовые поля разрушились, и образовалась великая сибирская полынья. Она распространяется на море Лаптевых и Восточно-Сибирское море», — добавил специалист.
Из-за усиления трансполярного переноса, добавил Поважный, усложняется навигация. Соответствующие изменения требуют времени на адаптацию.