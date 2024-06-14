Политолог Шаповалов заявил, что у России есть все шансы войти в десятку стран по научным разработкам

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что Россия имеет все шансы укрепить свои позиции в качестве научно-технологического лидера мира и войти в десятку стран по научным разработкам.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA в Дубне.

По словам политолога, в настоящий момент страна инвестирует большие деньги в научную сферу. Власти приняли решение увеличить финансирование программы мегагрантов для исследователей до 100 миллионов рублей в год.

В разговоре с журналистами Шаповалов отметил, что в развитии науки, помимо исследовательских центров, участвуют вузы и корпоративный сектор.