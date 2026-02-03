Поколение Z назвали менее интеллектуально развитым, чем их предшественников

Нейробиолог Джаред Хорват из организации LME Global сделал тревожное заявление: поколение Z, родившееся после 1997 года, впервые в истории человечества оказалось менее интеллектуально развитым, чем их предшественники. Об этом сообщил MIR24.TV .

Исследования показывают, что уровень познавательных способностей современных молодых людей существенно упал по сравнению с предыдущими поколениями.

Несмотря на увеличение количества часов, проведенных в образовательных учреждениях, и рост объема передаваемых знаний, способность воспринимать и обрабатывать информацию ухудшилась. Одной из главных причин ученые называют зависимость от гаджетов и цифровой среды. Современные образовательные технологии, включающие использование компьютеров и планшетов, ограничивают возможности глубокого изучения материала, способствуя поверхностному восприятию.

Австралийский исследователь подчеркивает, что человеческий мозг эволюционно адаптирован к обучению через личное взаимодействие и глубокое изучение предмета, а не через быстрое пролистывание коротких фрагментов информации. Именно эта новая реальность оказывает негативное влияние на развитие ключевых когнитивных функций: память, концентрация внимания, чтение, математика и умение анализировать ситуации. Эти изменения ставят перед обществом серьезную проблему, которую необходимо решить, если мы хотим подготовить молодое поколение к успешной жизни в будущем.