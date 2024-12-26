Победителями Конкурса трудов молодых историков стали ученые из Иркутска и Казани

Сейчас молодые российские историки интересуются такими темами, как русско-турецкие войны и участие дворянства в политических конфликтах. Недавно пять из них стали победителями Конкурса трудов молодых историков, пишет сайт mk.ru .

Так, победу одержали исследователи из Санкт-Петербурга, Иркутска, Улан-Удэ, Казани и Тюмени. Среди них — Мадина Яфарова из Казани, которая исследовала причины русско-османского противостояния в XVII веке.

Ещё один лауреат конкурса — Антон Фомин из Санкт-Петербургского Института истории РАН, написавший книгу «Офицерство волнуется…». Тема его исследования — активное участие российских офицеров в публичных политических событиях.

По словам замдиректора академического издательства Михаила Фомина, в других работах молодые исследователи описывали исторические мировые тренды, рассуждали о влиянии французского политолога на модель британской империи и причинах появления национальной провинции Внутренняя Монголия в Китае.