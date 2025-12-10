По следам Дерюгина: экологический проект «Роснефти» реализовали в Белом море

Проект позволил получить современные и обширные данные о распределении фауны донных экосистем Белого моря, отработать методические основы мониторинга экологического состояния водной стихии технологиями нового поколения. Эта информация и инструменты необходимы для долгосрочного планирования устойчивого развития арктического региона России.

Всего с 2012 года компания организовала в Арктику более 60 научных экспедиций. Над этим проектом трудились свыше 80 специалистов ведущих научных организаций страны и студенты биологического факультета МГУ имени Ломоносова. В работе использовались как современные методы, так и те, которые мог применять сам Дерюгин.

«Для того, чтобы ответить на вопрос, кто там на самом деле живет, мы используем много методов. Во-первых, мы комбинируем черпатели и тралы. Во-вторых, мы берем в одной и той же точке много разных проб. В-третьих, мы используем подводных роботов для того, чтобы посмотреть, как выглядит дно», — сообщил руководитель экспедиционной части проекта Александр Кокорин.

Исследователи пришли к выводу: экосистема хоть и изменилась за минувшие 100 лет, однако остается стабильной и может служить точкой отсчета для мониторинга всей российской Арктики.