PNAS: ученые заявили, что изменение климата повлияло на продолжительность дня

Группа ученых в результате проведенных исследований пришла к выводу, что изменения климата на Земле увеличили сплюснутость нашей планеты и увеличили продолжительность дня. Об этом написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как уточнили «Известия», в среднем изменение времени суток составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. Специалисты прогнозируют, что ​​к 2100 году этот показатель может превысить 2,5 миллисекунды в столетие.

В исследовании говорится, что отмечать увеличение продолжительности дня ученые начали еще с 1900 года.

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