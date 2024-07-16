PNAS: ученые заявили, что изменение климата повлияло на продолжительность дня

Группа ученых в результате проведенных исследований пришла к выводу, что изменения климата на Земле увеличили сплюснутость нашей планеты и увеличили продолжительность дня. Об этом написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences .

Как уточнили «Известия», в среднем изменение времени суток составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. Специалисты прогнозируют, что ​​к 2100 году этот показатель может превысить 2,5 миллисекунды в столетие.

В исследовании говорится, что отмечать увеличение продолжительности дня ученые начали еще с 1900 года.