PNAS: холестерин способствует уплотнению тканей печени на ранних стадиях жировой болезни

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что на начальных этапах развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени кристаллы холестерина могут вызывать уплотнение тканей органа еще до возникновения рубцов. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Патология развивается вследствие накопления жира в печени и все чаще выявляется у людей с ожирением, инсулинорезистентностью и диабетом второго типа. Исследователи провели эксперименты на животных, изучив воздействие высокожировой диеты и рациона с высоким содержанием жира и холестерина.

В обоих случаях наблюдалось накопление жира в печени, но только при избытке холестерина в клетках формировались кристаллы. Эти образования делали ткань печени более жесткой, независимо от наличия рубцов.