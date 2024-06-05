Plos Mental Health: интернет-зависимость у подростков разрушает функциональные связи в мозге

Ученые проанализировали результаты МРТ-исследования 237 подростков с зависимостью от интернета. Выяснилось, что такая привычка оказывает негативное влияние на здоровье, сообщил La Vanguardia со ссылкой на Plos Mental Health .

По данным экспертов, чрезмерная тяга к пребыванию в Сети у молодых людей приводит к разрушению функциональных связей в мозге. Впоследствии происходят изменения в поведении и развитии несовершеннолетних.

При интернет-зависимости прежде всего страдают нейронные сети и задняя сингулярная кора, добавил сайт kp.ru.