PLOS Biology: ученые выяснили, как бактерии меняют пищевое поведение

Ученые обнаружили, что контакт с некоторыми кишечными бактериями в раннем возрасте меняет пищевое поведение, а эффект сохраняется и у взрослых особей. Исследование провели на плодовых мушках дрозофилах, работу опубликовал журнал PLOS Biology .

Ранее было установлено, что мухи, развившиеся из личинок, взаимодействовавших с бактерией Levilactobacillus brevis, начинали избегать пищи с пептидогликаном — веществом, входящим в состав клеточной стенки бактерий. Другой представитель кишечной микрофлоры, Lactiplantibacillus plantarum, такого эффекта не вызывал, пишут «Известия».

Авторы выяснили, какой именно сигнал запускает перестройку. Ключевую роль, по их данным, играет урацил — вещество, которое выделяют некоторые бактерии. Для проверки гипотезы использовали бактерию Erwinia carotovora Ecc15, также известную как Pectobacterium carotovorum, у которой были штампы, отличавшиеся способностью выделять урацил. Личинки, контактировавшие с бактериями, способными производить это вещество, впоследствии избегали пептидогликана. Штампы с нарушенным выделением урацила такого результата не давали.

Добавление очищенного урацила в среду выращивания личинок оказалось достаточным, чтобы вызвать аналогичные изменения. Другие близкие по строению соединения — цитозин и тимин — эффекта не воспроизводили. Важным было и время воздействия: урацил должен присутствовать на ранней стадии развития, поскольку контакт с бактериями уже во взрослом возрасте не восстанавливал способность мух избегать такой пищи.