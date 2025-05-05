ПИМУ заявил о разработке метода лечения заикания у детей

Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета разрабатывают новый метод лечения заикания у детей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые намерены использовать нейронавигационную ритмическую транскраниальную магнитную стимуляцию головного мозга. Способ, предполагающий индивидуальный протокол применения ТМС, позволяет неинвазивно воздействовать на кору головного мозга без хирургического вмешательства.

По словам руководителя проекта Татьяны Жиляевой, такой подход позволит целенаправленно влиять на области мозга, связанные с причиной заикания. Это новшество в лечении, так как ритмическая ТМС ранее не применялась для соответствующей коррекции.