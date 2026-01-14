«Петербургский дневник»: мужчины с высоким интеллектом менее склонны к вербальной агрессии

Тестирование по системе ICAR продемонстрировало, что мужчины с высокими когнитивными способностями реже проявляют вербальную агрессию, давление и деструктивное поведение в отношениях. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

У интеллектуально развитых участников также отметили меньшее количество психопатических черт. Кроме того, у них реже встречаются проблемы с эректильной функцией.

По словам ученых, ключевым фактором является «подвижный интеллект» — способность быстро адаптироваться и контролировать свои импульсы. Однако стоить учитывать, что данные основаны на субъективных отчетах респондентов.