Петербургские ученые обнаружили в лесах Приморья новый вид грибов

Ученые из Петербурга совершили уникальное открытие в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья, найдя новый вид грибов. Они произрастали на гниющей древесине вблизи кордона Зимовейный, сообщило РИА «Новости».
Исследования показали, что найденные грибы принадлежат к группе плевротоидных агарикомицетов — своеобразных грибов с характерными полукруглыми или вееровидными шляпками, крепящимися к субстрату в одной точке и не имеющими заметной ножки.
Особое внимание ученых привлекли споры нового вида, обладающие сферической формой и миниатюрными шипиками, видимыми лишь под мощным электронным микроскопом. Еще одна значимая находка — гриб Crepidotus indicus, открытый первоначально в Индии, позднее замеченный в Северной Америке и ныне впервые зарегистрированный в России, добавил «Взгляд».
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте