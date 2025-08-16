Петербургские ученые обнаружили в лесах Приморья новый вид грибов

Ученые из Петербурга совершили уникальное открытие в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья, найдя новый вид грибов. Они произрастали на гниющей древесине вблизи кордона Зимовейный, сообщило РИА «Новости» .

Исследования показали, что найденные грибы принадлежат к группе плевротоидных агарикомицетов — своеобразных грибов с характерными полукруглыми или вееровидными шляпками, крепящимися к субстрату в одной точке и не имеющими заметной ножки.

Особое внимание ученых привлекли споры нового вида, обладающие сферической формой и миниатюрными шипиками, видимыми лишь под мощным электронным микроскопом. Еще одна значимая находка — гриб Crepidotus indicus, открытый первоначально в Индии, позднее замеченный в Северной Америке и ныне впервые зарегистрированный в России, добавил «Взгляд».