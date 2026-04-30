Петербургские археологи нашли уникальные артефакты в кургане Туннуг-1

Специалисты Центра спасательной археологии ИИМК РАН из Петербурга завершили очередной этап раскопок кургана Туннуг-1 в Туве. Исследования показали, что этот памятник раннескифской эпохи является одним из самых загадочных и богатых на открытия, написал «Петербург 2» .

Курган Туннуг-1 расположен в Долине царей, где сохранилось множество скифских захоронений. По оценке Петербург2.ру, Туннуг-1 считается самым древним курганом в регионе — его датируют IX веком до нашей эры. Благодаря особенности местоположения — затапливаемой пойме — курган избежал разграбления.

За последние два года археологи сосредоточились на центральной части кургана и обнаружили сложную структуру из двух деревянных срубов. В одном из них сохранилось нетронутое захоронение с предметами, характерными для раннескифской культуры: оружием, зеркалом, украшениями, включая золотые изделия. Находки свидетельствуют о формировании новых культурных традиций.

В центре кургана археологи нашли не только человеческие, но и конские жертвоприношения. Помимо двух основных срубов с телами, обнаружены три сопроводительных захоронения. Одно из них по богатству почти не уступает центральному.

Параллельно с раскопками идет сложная реставрация органических находок. В этом сезоне удалось сохранить фрагменты тканей, элементы одежды и даже косы. Уникальный микроклимат позволил зафиксировать эти редкие артефакты. Сейчас специалисты работают над их восстановлением.