Пермский ученый Литвинов рассказал, что щитовидная железа произошла от органа древних морских животных

Щитовидная железа — это небольшой орган, который весит всего 15–25 граммов и играет важную роль в работе организма человека. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал в беседе с URA.RU , что щитовидная железа произошла от эндостиля — органа древних морских животных.

Эндостиль действовал как очиститель, улавливая из воды частицы пищи и собирая йод. За миллионы лет эволюции фильтрация утратила значение, а способность накапливать полезные вещества сохранилась и стала главной.

«Прямым подтверждением служат современные миноги — примитивные водные животные, внешне похожие на рыб. Их личинки до сих пор имеют действующий эндостиль для фильтрации воды, а при взрослении он перестраивается в настоящую щитовидную железу», — делится Валерий Литвинов.

В первом триместре беременности щитовидная железа плода еще не работает, и его мозг полностью зависит от материнских гормонов, которые проходят через плаценту и управляют формированием разных его отделов. Если женщина испытывает сильную нехватку йода и тиреоидных гормонов во время беременности — это может вызывать необратимое повреждение мозга плода уже к середине срока.

Даже небольшое снижение функции щитовидной железы, которое еще не проявляется явными симптомами и называется субклиническим гипотиреозом, негативно сказывается на работе головного мозга.

Несмотря на свой маленький размер, щитовидная железа пропускает через себя почти всю кровь организма за одну минуту. Кровоток в ней в 50 раз выше, чем в мышечной ткани.

Также щитовидная железа отвечает за терморегуляцию организма. Она помогает организму и охлаждаться, и согреваться. При пониженной выработке гормонов активность потовых желез падает настолько, что человек почти перестает потеть — кожа остается сухой и шершавой даже в сауне.