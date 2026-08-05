Пермские ученые подчеркнули, что цитрусовые не являются главными источниками витамина С

Ученые Пермского Политеха развеяли распространенные заблуждения о витамине С, подчеркнув, что его избыток не укрепляет иммунитет, а цитрусовые не являются главными источниками этого витамина. Об этом написало Ura.ru .

Первый миф касается дозы витамина С. Многие считают, что чем больше аскорбиновой кислоты потреблять, тем крепче будет иммунитет. Однако ученые отмечают, что для мужчин оптимальная доза составляет 90 миллиграммов в сутки, для женщин — 75 миллиграммов, а для детей — от 15 миллиграммов в зависимости от возраста. Беременным женщинам требуется до 120 миллиграммов. Излишнее потребление витамина С может вызвать диарею, боли в животе и другие проблемы со здоровьем.

Следующий миф заключается в том, что главными источниками витамина С являются цитрусовые. Однако, как отмечают эксперты, лидерами по содержанию витамина С являются шиповник, красный болгарский перец, черная смородина и облепиха. В апельсине содержится всего около 60 миллиграммов витамина С, а в лимоне — лишь 40 миллиграммов.

Также ученые развеяли миф о том, что термически обработанные продукты бесполезны. Аскорбиновая кислота действительно чувствительна к нагреву, но щадящие методы обработки, такие как варка на пару или запекание, позволяют сохранить значительную часть витамина С.

Овощи и зелень лучше резать непосредственно перед приготовлением, так как на воздухе аскорбиновая кислота разрушается. Нарезанные овощи и зелень могут потерять до 50% витамина С при длительном хранении.

Наконец, ученые отмечают, что стакан апельсинового сока не является лучшим способом начать утро. Напиток на голодный желудок может раздражать слизистую и вызывать скачок глюкозы в крови. Кроме того, в стакане апельсинового сока содержится много сахара, что может привести к резкому чувству голода через час.