Пермские ученые подчеркнули, что цитрусовые не являются главными источниками витамина С
Ученые Пермского Политеха развеяли распространенные заблуждения о витамине С, подчеркнув, что его избыток не укрепляет иммунитет, а цитрусовые не являются главными источниками этого витамина. Об этом написало Ura.ru.
Первый миф касается дозы витамина С. Многие считают, что чем больше аскорбиновой кислоты потреблять, тем крепче будет иммунитет. Однако ученые отмечают, что для мужчин оптимальная доза составляет 90 миллиграммов в сутки, для женщин — 75 миллиграммов, а для детей — от 15 миллиграммов в зависимости от возраста. Беременным женщинам требуется до 120 миллиграммов. Излишнее потребление витамина С может вызвать диарею, боли в животе и другие проблемы со здоровьем.
Следующий миф заключается в том, что главными источниками витамина С являются цитрусовые. Однако, как отмечают эксперты, лидерами по содержанию витамина С являются шиповник, красный болгарский перец, черная смородина и облепиха. В апельсине содержится всего около 60 миллиграммов витамина С, а в лимоне — лишь 40 миллиграммов.
Также ученые развеяли миф о том, что термически обработанные продукты бесполезны. Аскорбиновая кислота действительно чувствительна к нагреву, но щадящие методы обработки, такие как варка на пару или запекание, позволяют сохранить значительную часть витамина С.
Овощи и зелень лучше резать непосредственно перед приготовлением, так как на воздухе аскорбиновая кислота разрушается. Нарезанные овощи и зелень могут потерять до 50% витамина С при длительном хранении.
Наконец, ученые отмечают, что стакан апельсинового сока не является лучшим способом начать утро. Напиток на голодный желудок может раздражать слизистую и вызывать скачок глюкозы в крови. Кроме того, в стакане апельсинового сока содержится много сахара, что может привести к резкому чувству голода через час.