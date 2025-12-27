Пенсильванский университет: качество сна оказывает влияние на скорость мышления пожилых людей

Ученые из Колледжа здоровья и человеческого развития Пенсильванского университета пришли к выводу, что у людей старшего возраста качество сна оказалось важнее его продолжительности. Об этом сообщил Ridlife.ru .

По данным экспертов, у пожилых старше 70 лет полноценный сон длительностью восемь часов не гарантирует сохранение остроты ума и быстроты реакций на следующее утро, если ночь сопровождалась многочисленными пробуждениями. Важнейшее значение приобретает именно качество сна, а не его продолжительность.

Экспериментально доказано, что каждые дополнительные полчаса бодрствования ночью приводят к значительному замедлению мыслительных процессов днем, даже если общее количество сна оставалось нормальным, добавил «Восток-Медиа».