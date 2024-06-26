Паразитолог Бартули заявил, что в ледниках Кавказа могут быть носители неизвестных вирусов

Подтаявшие ледники Кавказа могут таить в себе неожиданные опасности. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.

По его словам, там обнаружили клещей и комаров, которые с легкостью могут оказаться носителями новых вирусов и заболеваний.

«Они могут быть совершенно новыми, еще неизвестными миру, как до недавнего времени covid-19», — отметил врач.

Он добавил, что и современные насекомые могут переносить опасные заболевания. Поэтому есть большой риск, что человечество снова столкнется с вирусами, которые не были известны и для которых нужно будет создавать новые лекарства.