Ученые УрФУ выяснили, что идеально симметричные снежинки формируются в условиях микрогравитации

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) установили, что в условиях микрогравитации ледяные кристаллы, характерные для снежинок и морозных узоров, обретают практически идеальную симметрию. На Земле же под воздействием гравитации и температурных потоков их формы далеки от совершенных геометрических. Об это сайту «Известия» сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметили ученые, ключевыми факторами, определяющими очертания и скорость роста ледяных отростков, являются уровень переохлаждения воды, гравитация и подвижность воздушных масс. В космическом пространстве отсутствие конвективных потоков способствует формированию более предсказуемых и симметричных структур.

Результы исследования могут быть полезны при моделировании затвердевания металлических сплавов, что открывает перспективы для создания материалов с улучшенными характеристиками прочности, жаростойкости и устойчивости к коррозии, востребованных в авиационной и космической отраслях.