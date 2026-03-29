Орнитолог Роздина заявила, что перелетные птицы не изменят маршрут из-за кризиса в Персидском заливе

Ученые из Катара выразили опасения, что перелетные птицы, зимующие в Персидском заливе, могут не вернуться в Россию и погибнуть из-за изменений климата и экологических факторов. Однако орнитолог Ольга Роздина в эфире радио Sputnik заявила, что такой сценарий маловероятен.

«У птиц генетически заложено зимовать на юге и размножаться на севере. Им неважно — война или нет, лететь нужно», — подчеркнула она.

Роздина отметила, что даже в зонах конфликтов, например, на Украине, птицы продолжают гнездиться и возвращаться. Тем не менее, боевые действия могут негативно сказаться на их размножении. Эксперт добавила, что пернатые могут пропускать гнездование из-за стресса, что особенно критично для крупных видов.