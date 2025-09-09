Орнитолог Баранов рассказал, что деятельность человека привела к изменению поведения птиц

Птицы, от традиционных соловьев до привычных городских воробьев, давно стали частью жизни человека. Их поведение трансформируется, отражая воздействие человеческой деятельности. Какие виды пернатых обитают в Нижегородской области и как они приспосабливаются к жизни в новых условиях, рассказал орнитолог Сергей Баранов на лектории научно-популярного фестиваля «42». Его слова привел сайт pravda-nn.ru .

Как отметил специалист, человек существенно влияет на окружающую среду. В связи с вырубкой лесов и строительством городов дикие животные и птицы вынуждены адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие из них меняют свое поведение для выживания — это называется синтропизацией.

Некоторые птицы осваивают новые места обитания, переселяясь из лесов и болот в городские парки и сады. Ласточки, например, теперь гнездятся на мостах и крышах домов, а кряквы остаются на зиму на замерзших прудах.

Также птицы могут менять свой рацион: чайки начали питаться мусорными отходами, конкурируя на свалках с воронами. Из-за деятельности человека пернатые даже переходят на новый режим «работы»: многие из них начинают петь по ночам, так как дневной шум города заглушает их пение.