Онколог Сулиманов заявил, что таргетная терапия открывает новые возможности в лечении рака

Специалист в области онкологии и химиотерапии Магомед Сулиманов рассказал aif.ru о новых подходах в лечении рака. По его словам, прогресс в молекулярно-генетической диагностике позволяет лучше изучить биологические характеристики опухолей и точнее подобрать методы лечения.

Исследование молекулярных особенностей опухолей способствовало развитию таргетной, иммунной и гормональной терапии. Как отметил Сулиманов, если в опухоли обнаружена конкретная мутация, таргетные препараты могут целенаправленно влиять на соответствующий механизм, пишет «Ридус».

При этом химиотерапия остается важным методом лечения и может применяться до или после операции. Поскольку она воздействует не только на раковые, но и на некоторые здоровые клетки, возможны побочные эффекты: слабость, тошнота, изменения в показателях крови и выпадение волос.

Для уменьшения этих реакций используется поддерживающая терапия, которая адаптируется в зависимости от состояния пациента.