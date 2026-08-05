Онколог Сулиманов развеял мифы о побочных эффектах химиотерапии

Врач-онколог, маммолог, химиотерапевт «СМ-Клиники» Магомед Сулиманов рассказал сайту Lenta.ru , что переносимость химиотерапии индивидуальна и зависит от схемы лечения и особенностей организма пациента. Он развеял три распространенных мифа об этом методе лечения.

Одним из популярных заблуждений Сулиманов назвал уверенность в том, что химиотерапия приносит больше вреда, чем пользы. По его словам, во время терапии действительно могут возникать побочные реакции, такие как тошнота, слабость, головокружение, изменение веса, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы или почек. Однако врачи умеют их контролировать, отметило ИА НСН.

Онколог также прокомментировал миф о выпадении волос после химиотерапии. Сулиманов пояснил, что такой побочный эффект возникает не при всех схемах лечения. Например, при использовании таргетных препаратов риск выпадения волос можно значительно уменьшить, поскольку они действуют избирательно на опухоль, минимально затрагивая здоровые клетки, включая волосяные фолликулы.

Кроме того, врач развеял миф о необходимости отказа от мяса и сладкого во время лечения рака. По его словам, организму важно получать достаточное количество белка и энергии. В рационе больных должны присутствовать мясо, птица или рыба, чтобы поддерживать силы и восстанавливать организм после терапии. Отказ от сладкого также не обязателен при умеренном потреблении.